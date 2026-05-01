Prvi maj u Specijalnom rezervatu prirode "Zasavica"

ZASAVICA - Kao i svake godine, Specijalni rezervat prirode Zasavica i ovog Prvog maja okupio je brojne posetioce iz svih krajeva Srbije. Već od ranih jutarnjih sati pristizali su gosti, a najviše ih je bilo iz Novog Sada i Beograda, ali i iz okolnih mesta, koji su praznik odlučili da provedu u prirodi, daleko od gradske gužve.

Prvomajski uranak protekao je u znaku druženja, odmora i uživanja na otvorenom. Posetioci su imali priliku da se provozaju brodom po mirnoj vodi, ali i da obiđu rezervat i uživaju u prizorima životinja koje se slobodno kreću prostranim pašnjacima, što je za mnoge bio poseban doživljaj. Mirisi roštilja širili su se na sve strane, dok su oni koji su želeli predah od pripreme hrane uživali u restoranu u okviru rezervata. U ponudi su bili domaći specijaliteti , jela od