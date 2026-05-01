Stanisavljević: Naša obaveza da istina o Bljesku ne bude zaboravljena

BEOGRAD - Komesarka za izbeglice i migracije Srbije Nataša Stanisavljević prisustvovala je danas parastosu u crkvi Svetog Marka, koji je služen povodom 31 godine od vojno-policijske akcije hrvatskih snaga Operacija Bljesak i poručila je da Komeserijat na čijem je čelu ostaje posvećen očuvanju sećanja na žrtve i podršci njihovim porodicama.

"Naša obaveza je da istina ne bude zaboravljena i da se ovakav zločin nikada ne ponovi", rekla je Stanisavljević. Dodala je da da nas sećanje na žrtve obavezuje da gradimo društvo zasnovano na miru, razumevanju i poštovanju svakog ljudskog života. U saopštenju Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije navodi se da je Stanisavljević, nakon parastosta, zajedno sa pomoćnicom komesara Bojanom Ćirić i načelnikom odeljenja Milošem Mihajlovićem, položila venac na