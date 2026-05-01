Štrbac: I danas se u Beogradu i u Gradiški sećamo stradalih Srba u Bljesku

RTV pre 25 minuta  |  Tanjug
Štrbac: I danas se u Beogradu i u Gradiški sećamo stradalih Srba u Bljesku

BEOGRAD - Predsednik Dokumentaciono-informativnog centra "Veritas" Savo Štrbac rekao je da će godišnjica hrvatske vojno-policijske akcije "Bljesak", u kojoj je ubijeno više od 280, a iz Zapadne Slavonije proterano 15.000 Srba, biti obeležena danas u Beogradu, u Crkvi Svetog Marka, i u Bosanskoj Gradiški, gde će biti i predstavnici Srbije i Republike Srpske.

Štrbac je za Tanjug sinoć rekao da će pomen u znak sećanja na Srbe stradale u akciji Bljesak pre tačno 31 godinu u Crkvi Svetog Marka početi danas u 11 sati, a da će istovremeno biti održan u Bosanskoj Gradiški, jer tamo postoji spomenik u parku blizu Mosta spasa. "I dole će biti i predstavnici Republike Srbije i Republike Srpske. Čini mi se da je ove godine prvi put da će doći i predstavnici iz Srbije da zajedno s tim našim narodom obeleže taj strašni događaj za
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaRepublika SrpskaTanjug

Društvo, najnovije vesti »

