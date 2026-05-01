Tragedija autobusa Niš-ekspresa 1. maja 1999. godine, 39. dana NATO agresije

BEOGRAD - Putnički autobus Niš-ekspresa, pogođen je NATO projektilom dok je prelazio most u selu Lužane, nad rekom Lab, nedaleko od Podujeva, dvadesetak kilometara severno od Prištine, na današnji dan, 1. maja 1999. u jeku NATO agresije na Srbiju odnosno SRJ.

Ubijeno je 46 osoba, među njima četrnaestoro dece, kako Srba tako i Albanaca. Preživele su četiri osobe. Vidno obeleženo, crveno vozilo, gađano je po vedrom vremenu, oko 13.00 časova, projektilima AGM-114 iz Apača AH-64. Bila je subota, 39. dan NATO agresije. Most nad rekom Lab nije razoren, ali je autobus broj 446 niškog prevoznika prepolovljen nakon direktnog pogotka, pri čemu je polovina vozila pala u reku, a drugi deo je ostao u plamenu na mostu. Putnički
NATO snage 1. maja pre 27 godina na Kosovu gađale autobus Niš-ekspresa i ubile 46 ljudi

Srbi, oprez ako idete u ovu zemlju za Prvi maj! Zbog "bezazlenog" manevra preti vam gubitak dozvole i kazna od 350 evra

Sećanje na akciju "Bljesak", zločin za koji niko nije odgovarao

Vandalizovanje pravoslavne svetinje u centru Zagreba

(Video) Evo kako da prođete EES sistem za 2 minuta i 26 sekundi! Ovo nikako ne smeta da imate na sebi

