UKRAJINSKA KRIZA: Mađar uslovio Kijev za podršku u EU; Tramp kritikuje Merca, šta mu savetuje

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1528. dan. Budući premijer Peter Mađar traži veća prava za mađarsku manjinu u Ukrajini da bi deblokirao Kijevu put u Evropsku uniji, prenosi Blumberg. Šef Bele kuće Donald Tramp savetuje nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu da obrati više pažnje na rat u Ukrajini i situaciju u sopstvenoj zemlji.

U Ukrajini su produženi ratno stanje i opšta mobilizacija do početka avgusta. Odbrambene snage su nastavile napade na rusku naftnu infrastrukturu. Dronovi su pogodili rafineriju nafte "Lukoil-Permnaftoorgsintez" više od 1.500 kilometara od ukrajinske granice. Eksplozije su prijavljene i u Nižnje-novgorodskoj oblasti. Rusija je nastavila napade na Odesu, Dnjepropetrovsku i Nikolajevsku oblast, u kojima je bilo poginulih i ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir