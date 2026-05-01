EU zamrznuo novac namijenjen Srbiji

BEOGRAD - Europska unija obustavila je isplate sredstava iz Plana rasta namijenjene Srbiji, izjavila je u četvrtak navečer povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos, optužujući Beograd za ‘nazadovanje‘ u pogledu pravosudnih reformi, prenijela je u petak agencija France Presse.

Izjava, izrečena tijekom konferencije u Švicarskoj, dolazi nakon što je srbijanski parlament usvojio reforme pravosuđa bez savjetovanja s tužiteljima, sucima, EU-om ili drugim stručnim tijelima za to pitanje. Prema kritičarima tih reformi usvojenih u siječnju, one daju veće ovlasti predsjednicima sudova nad sucima i ukidaju jamstva koja osiguravaju neovisnost tužitelja, što je izazvalo zabrinutost unutar EU-a i Vijeća Europe. - Za sada smo obustavili sve isplate iz