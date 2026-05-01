Đurica (EPuS):“Čekamo zvaničnu odluku EK da vidimo da li će Srbija ostati bez 1,5 milijardi evra“

Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) Dragana Đurica izjavila je da je nezahvalno tumačiti da je bolje sačekati zvaničnu odluku Evropske komisije (EK) da bi se videlo da li će Srbija u potpunosti ostati bez preko 1,5 milijardi evra koji su joj prvobitno bili namenjeni kroz takozvani Plan rasta.

Ona je, komentarišući izjavu komesarke za proširenje EU Marte Kos, koja je navela da će EU „za sada obustaviti sva plaćanja u okviru Plana rasta“ jer nazaduje po pitanju pravosuđa, dodala i da „to nije neko novo pravilo, već primena mehanizma koje je ugrađeno u Plan rasta“. „Nezahvalno je za sada procenjivati da li je to trajno izgubljen novac… EK ta sredstva može umanjiti, kao u prethodnoj tranši kada je (isplatu smanjila) za 50 odsto, upravo zbog manjka napretka