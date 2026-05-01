Hitna pomoć u Beogradu: Noć bez teških povreda, dve osobe sa lakšim povedama prevezene u bolnicu

Noć u Beogradu je protekla bez teških povreda, a Hitna pomoć je intervenisala kod tri saobraćajne nezgode, rečeno je u toj službi agenciji Beta.

Kako je navedeno, pregledane su tri osobe, dve su prevezene sa laknim povredma u zdravstvene ustanove. Ukupno je noćas služba Hitne pomoći intervenisala 110 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema, prvenstveno usled teškoća sa disanjam, ali je bilo i padova u kući. Na javnim mestima je intervenisala 17 puta, velikim delom zbog alkoholisanosti građama, što je, kako su rekli, redovna pojava.