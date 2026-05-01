Krivična prijava protiv Nišlijke kod koje je pronađeno oko 300 kilograma duvana

Niška policija podneće krivičnu prijavu protiv T.J. (65) iz tog grada pošto je prilikom pretresa njenog stana pronađeno oko 300 kilograma rezanog duvana bez potrebne dokumentacije, saopštila je danas Policijska uprava. Pronađeni duvan predat je Poreskoj policiji u Nišu. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu protiv osumnjičene će u redovnom postupku biti podneta krivična prijava za nedozvoljen promet akciznih proizovda.