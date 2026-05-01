Povodom 1. maja u Zenici skup podrške Železari da nastavi sa proizvodnjom čelika

Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) danas je, povodom Međunarodnog praznika rada, u Zenici održao skup podrške radnicima „Nove Železare Zenica“ pod motom „140 godina borbe za radnička prava – spasimo Železaru Zenica“.

Oko tri hiljade učesnika skupa iz svih krajeva BiH, radnika te kompanije i njihovih porodica poručilo je da je ovo samo početak borbe za očuvanje integralne proizvodnje čelika u tom gradu i državi, objavila je novinska agencija Fena. Predsednik Sindikata „Nove Železare Zenica“ Rašid Fetić uputio je poruku novim vlaasnicima kompanije da „više nemaju partnera u radnicima i da njih ne treba da zanima šta će proizvoditi u ovoj kompaniji, kada je preuzme Vlada FBiH“.