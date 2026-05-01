Marta Kos govori jedno, EK drugo: Obustavlja li Brisel finansijsku podršku Srbiji?

Još uvek procenjujemo da li Srbija i dalje ispunjava uslove za plaćanja u okviru finansijskih instrumenata EU, navedeno je u odgovoru Evropske komisije za Tanjug na pitanje povodom izjave Marte Kos, komesara za proširenje, da je finansijska podrška Srbiji obustavljena zbog seta pravosudnih zakona usvojenih u Skupštini Srbije.

Dodaje se da je mišljenje Venecijanske komisije bilo veoma jasno u vezi sa njenim preporukama kada je reč o izmenama zakona koji regulišu sudstvo i tužilaštvo, a koje su usvojene u Srbiji u januaru ove godine i da je ovo mišljenje u potpunosti usklađeno sa procenom Komisije. "Nastavljamo da podržavamo Srbiju na njenom putu ka EU i sada očekujemo da će Srbija u potpunosti sprovesti sve preporuke Venecijanske komisije što je pre moguće", ističe se u odgovoru i