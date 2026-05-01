Grupa građana obeležila godinu i po dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu

U Novom Sadu se danas, na poziv tzv. zborova, okupila grupa građana da bi, kako su naveli, obeležili godinu i po dana od tragedije kada je u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici poginulo 16 osoba.

Oni su se okupili na raskrsnici kod Merkatora, a potom su se u uputili u šetnju do Železničke stanice, gde su šesnaestominutnom tišinom odali poštu stradalima, prenose mediji. Okupljeni su ispred ograde Železničke stanice postavili 16 srca od stiropora na kojima su ispisana imena nastradalih. U padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine život je izgubilo 16 osoba, dok je jedina osoba teško povređena. (Telegraf.rs/Tanjug)