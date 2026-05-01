"Plašila se da bi ovo moglo da se desi": Advokatica otkrila mogući motiv ubistva u Omladinskih radnih brigada

Ubijena Elma Godinjak-Prusac (41) bila je u postupku razvoda od Tarika Prusca (49) koji je uhodio i kojem je bila izrečena mera zabrane prilaska.

Advokatica Elmedina Bojičić, koja je zastupala Elmu u brakorazvodnoj parnici, u razgovoru za Klix.ba kaže da je Elma strahovala za svoj život. "Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podneli tužbu. Trenutno je na snazi bila mera zabrane, Elma ga je više puta prijavljivala policiji, stalno je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osećaj da se nešto ovakvo može desiti", govori nam potresena Bojičić. Ističe kako je