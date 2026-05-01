Pogledajte kako je nastao haos na meču Minesota - Denver, Jokić će ovu bruku svojih saigrača zapamtiti zauvek

Košarkaši Minesote Timbervulvs i Denver Nagetsa igraju utakmicu broj šest u plej-of seriji prve runde NBA lige na Zapadu, domaćin u Mineapolisu vodi 3-2 i veći deo vremena kontroliše rezultat u možda i odlučujućem okršaju.

Maltene sve vreme od sredine drugog kvartala, na krilima domaćih navijača domaćin je i vodio, ali je Nikola Jokić u drugom poluvremenu sam probudio svoj tim i digao ga iz pepela, iako to nije bilo dovoljno da smanji minus sedam sa pauze. U poslednji kvartal Nagetsi su ušli sa minus osam, a strasti su proradile na početku završnih dvanaest minuta. Naime, nakon faula Džejlena Klarka nad Nikolom Jokićem, on je i odgurnuo Srbina. Džoker mu je prišao da mu uzvrati, a