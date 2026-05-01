"Šta uradi?! Ljudi, žena je unutra!" Vozač "poršea" zakucao se u trafiku u Obrenovcu, isplivao jeziv snimak

Radnica kioska teško je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Obrenovcu, kada je automobil izleteo sa kolovoza i udario u trafiku na trotoaru.

Nesreća se dogodila 30. aprila oko 22 časa, na uglu Nemanjine i Ravnogorske ulice. Prema prvim, nezvaničnim informacijama, vozač automobila marke "porše", koji se kretao iz pravca Ravnogorske ulice, izgubio je kontrolu nad vozilom i uleteo u kiosk u kojem se u tom trenutku nalazila radnica. Od siline udarca žena je zadobila teške telesne povrede i hitno je prevezena u bolnicu, gde je, prema poslednjim informacijama, zadržana u jedinici intenzivnog lečenja. Lekari