Američka vojska se povlači iz ove dve zemlje? Tramp dopusti mogućnost odlaska trupa

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi razmotrio povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije.

Tramp je novinarima rekao „verovatno" kada su ga pitali da li bi razmotrio povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije, dan nakon što je objavio da Vašington razmatra smanjenje broja vojnog osoblja u Nemačkoj. On je juče izjavio da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja dela američkih vojnika od 40.000 koliko je stacionirano u Nemačkoj. Tramp je na društvenim mrežama naveo da se preispituje raspored američkih snaga u