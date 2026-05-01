Mađar uslovio Zelenskog za deblokadu ukrajinskog puta prema EU: Evo šta je u pitanju

BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar želi da obezbedi veća prava za mađarsku manjinu u Ukrajini pre nego što podrži napredak Kijeva prema članstvu u Evropskoj uniji, doznaje Blumberg.

Prema izvorima, to je otvoreno pitanje tokom sastanka Mađara sa predsednikom Evropskog veća Antoniom Kostom u sredu u Briselu, dok Evropska unija pritiska Budimpeštu da odustane od dosadašnjeg stava odlazeće vlade, koja blokira formalni početak pregovora o pristupanju Ukrajine. Mađar je izneo uslove koji uglavnom ponavljaju popis od 11 zahteva koje je Viktor Orban predstavio Kijevu 2024.