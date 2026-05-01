Ruski grad u plemenu: Crni oblaci prekrili nebo, škole zatvorene, vlada haos, poslato upozorenje (video)

NA morskom terminalu u Tuapseu, na jugu Rusije, izbio je požar nakon ukrajinskog napada dronom, saopštio je danas štab za vanredne situacije Krasnodarskog kraja.

Prema navodima štaba, u napadu niko nije povređen, a ukupno 128 ljudi i 41 komad opreme, uključujući i opremu ruskog Ministarstva za vanredne situacije, angažovano je na gašenju požara, navodi se u saopštenju, prenose "Vedomosti".