Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Sarajevu: Naoružan pobegao sa ćerkom (5) nakon zločina

POLICIJA u Sarajevu je uhapsila Tarika Prusaca, osumnjičenog za ubistvo njegove bivše žene (41) u naselju Dobrinja u Sarajevu.

On je uhapšen zbog sumnje da je ubio svoju bivšu ženu i da je ranio njenog brata nakon čega je odveo njihovu ćerku koja ima pet godina, piše "Dnevni Avaz". Ubistvo se dogodilo u Ulici Omladinskih radnik brigada. Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt žene na licu mesta. Dete je pronađeno i na svu sreću, nema nikakve povrede. Trenutno je dete pod nadzorom stručne službe, a uviđaj i dalje traje. (Mondo.rs)