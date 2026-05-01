Denver ispao: Jokić ostao bez podrške tima u ključnom meču

Košarkaši Denvera eliminisani su iz plej-ofa NBA lige porazom od Minesote 110:98 u šestoj utakmici, čime je serija završena rezultatom 4-2.

Na gostovanju, Nagetsi nisu uspeli da odgovore na ritam rivala, pa je sezona završena uprkos velikom naporu Nikole Jokića, koji nije imao dovoljnu podršku saigrača. Denver je tokom serije izgubio prednost domaćeg terena, ali je uspeo da produži nadu pobedom za 3-2. Ipak, u odlučujućem meču tim iz Kolorada nije iskoristio priliku, dodatno oslabljen odsustvom Erona Gordona i Pejtona Votsona. Nikola Jokić je ponovo bio centralna figura sa 28 poena, 10 asistencija i 9