Bela kuća objavila najčudniji snimak ikada; Tramp sat vremena ponavlja samo jednu reč VIDEO

Bela kuća je na svom profilu na Iksu objavila snimak u trajanju od sat vremena na kojem predsednik SAD Donald Tramp iznova i iznova govori reč "pobeda".

"Predsednik Donald Tramp govori 'pobeda' sat vremena. Ne može da stane, neće da stane", piše u opisu snimka. Podsetimo, Iran je ranije danas dao novi predlog za kraj rata, koji je Tramp odbio. Prema novom predlogu, Iran bi otvorio Ormuski moreuz za plovidbu i okončao američku blokadu Irana, a pregovore o iranskom nuklearnom programu ostavio bi za kasniju fazu, izjavio je visoki iranski zvaničnik. Govoreći pod uslovom anonimnosti, visoki iranski zvaničnik rekao je