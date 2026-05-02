Rajaković proglasio igrača utakmice i poručio: "Još uvek nismo zavrili posao" VIDEO

Trener Toronto Reptorsa Darko Rajaković je održao zanimljiv govor posle pobede u šestoj utakmici protiv Klivlend Kavalirsa.

Rajakovićev tim je izborio "majstoricu", posle velike drame i pobede posle produžetka rezultatom 112:110. Pobedu je doneo Ar Džej Beret koji je na neverovatan način uz dosta sreće pogodio za tri poena. To je donelo šansu Reptorsima da nastave borbu za polufinale Istočne konferencije. Rajaković je održao govor u svlačionici iproglasio igrača utakmice u ovom duelu, a nije bilo sumnje ko će to biti... "Dve najbolje reči u sportu: sedma utakmica bebo! Ima mnogo razloga