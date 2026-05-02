Đilas: Besmislica da napredujemo ka EU, onda ne bi bilo ODIHR i VK preporuka

Beta pre 1 sat

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da ministar za evropske integracije Nemanja Starović, kada kaže da napredujemo na evropskom putu, govori besmislice.

"Pošto se vratio iz Kine, lažni ministar za evropske integracije Nemanja Starović, ponovio je besmislice o tome kako napredujemo na evropskom putu - jer, poznato je, da se Evropa mnogo bolje vidi iz Pekinga nego iz Brisela, Berlina ili Pariza", rekao je Đilas u pisanoj izjavi.

Dodao je da je Starovićeva izjava da će do kraja meseca Srbija ispuniti obaveze i sprovesti preporuke Venecijanske komisije i ODIHR-a , poznati obrazac laži i manipulacija koje izgovaraju naprednjaci.

Rekao je da bismo, da je Srbija zaista na evropskom putu, imali poštene izbore, pa ne bi ODIHR davao preporuke, a Evropski parlament usvajao rezolucije o krađi izbora.

"Da je Srbija na evropskom putu ne bi bilo Mrdić-Vučić zakona, pa ne bi ni Venecijanska komisija de facto tražila da se povuku. Da nije Aleksandra Vučića i njegove borbe protiv Evrope, koja traje od 1993. godine kada je ušao u politiku, Srbija bi odavno bila članica Evropske unije", napomenuo je Đilas.

Prema njegovim rečima, sadašnja "uzmuvanost režima" po pitanju Evrope je isključiva posledica odluke Brisela da zamrzne sredstva koja donira Srbiji, a koja su povezana sa napretkom procesa evrointegracija.

"Opljačkanoj Srbiji koja nema novca da vrati kredite i koja se samo prošle nedelje zadužila za tri milijarde, što evra, što dolara, svaki evro koji bi stigao iz Evrope mnogo znači. Vučić to zna, kao što zna da bi ispunjenje zahteva Evrope bio kraj njegove vlasti i zato će po ko zna koji put pokušati da prevari Evropljane", naveo je Đilas.

"Prihvatanje četiri od 25 preporuka ODIHR-a, bez primene mera koje sprečavaju pritiske na birače, kupovinu glasova, funkcionersku kampanju i zloupotrebu medija, ne znači apsolutno ništa", naglasio je Đilas.

(Beta, 02.05.2026)

Povezane vesti »

"Lažni ministar priča besmislice": Đilas o Starovićevoj izjavi da će do kraja meseca Srbija usvojiti preporuke Venecijanske komisije

Nova pre 21 minuta
Đilas: Besmislica naprednjaka da napredujemo ka EU, Starovićeve laži i manipulacije

Danas pre 1 sat
Đilas: Najava Starovića da će sprovesti preporuke Venecijanske komisije poznati obrazac laži SNS

N1 Info pre 1 sat
Đilas: Besmislica Starovića da napredujemo ka EU, laži i manipulacije koje izgovaraju naprednjaci

Nedeljnik pre 1 sat
Dragan Đilas: Besmislica naprednjaka da napredujemo ka EU, Starovićeve laži i manipulacije

Glas Šumadije pre 1 sat
Đilas: Besmislica da napredujemo ka EU, onda ne bi bilo ODIHR i VK preporuka

Serbian News Media pre 1 sat
Đilas: Besmislica da napredujemo ka EU, onda ne bi bilo ODIHR i VK preporuka

Pravo u centar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasSSPBriselEUPekingKinaBerlinPariz

Društvo, najnovije vesti »

Ministarstvo prosvete najavilo posebnu nedelju u školama – evo šta to znači

Zrenjaninski pre 1 minut
Biljke koje hlade poput klime: Trik za svež i stilizovan dom ovog leta

Danas pre 1 minut
EU: Sloboda medija ključna za demokratiju, novinari moraju biti zaštićeni u svakom trenutku

N1 Info pre 46 minuta
Vučić: Rešenje za NIS ide u dobrom smeru, ne isključujem mogućnost za izbore u junu ili novembru

Insajder pre 46 minuta
REM pozvao medije da na minut zatamne ekran u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

Insajder pre 16 minuta