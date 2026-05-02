Đilas: Besmislica da napredujemo ka EU, onda ne bi bilo ODIHR i VK preporuka

Beta pre 1 sat

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da ministar za evropske integracije Nemanja Starović, kada kaže da napredujemo na evropskom putu, govori besmislice.

"Pošto se vratio iz Kine, lažni ministar za evropske integracije Nemanja Starović, ponovio je besmislice o tome kako napredujemo na evropskom putu - jer, poznato je, da se Evropa mnogo bolje vidi iz Pekinga nego iz Brisela, Berlina ili Pariza", rekao je Đilas u pisanoj izjavi.

Dodao je da je Starovićeva izjava da će do kraja meseca Srbija ispuniti obaveze i sprovesti preporuke Venecijanske komisije i ODIHR-a , poznati obrazac laži i manipulacija koje izgovaraju naprednjaci.

Rekao je da bismo, da je Srbija zaista na evropskom putu, imali poštene izbore, pa ne bi ODIHR davao preporuke, a Evropski parlament usvajao rezolucije o krađi izbora.

"Da je Srbija na evropskom putu ne bi bilo Mrdić-Vučić zakona, pa ne bi ni Venecijanska komisija de facto tražila da se povuku. Da nije Aleksandra Vučića i njegove borbe protiv Evrope, koja traje od 1993. godine kada je ušao u politiku, Srbija bi odavno bila članica Evropske unije", napomenuo je Đilas.

Prema njegovim rečima, sadašnja "uzmuvanost režima" po pitanju Evrope je isključiva posledica odluke Brisela da zamrzne sredstva koja donira Srbiji, a koja su povezana sa napretkom procesa evrointegracija.

"Opljačkanoj Srbiji koja nema novca da vrati kredite i koja se samo prošle nedelje zadužila za tri milijarde, što evra, što dolara, svaki evro koji bi stigao iz Evrope mnogo znači. Vučić to zna, kao što zna da bi ispunjenje zahteva Evrope bio kraj njegove vlasti i zato će po ko zna koji put pokušati da prevari Evropljane", naveo je Đilas.

"Prihvatanje četiri od 25 preporuka ODIHR-a, bez primene mera koje sprečavaju pritiske na birače, kupovinu glasova, funkcionersku kampanju i zloupotrebu medija, ne znači apsolutno ništa", naglasio je Đilas.

(Beta, 02.05.2026)