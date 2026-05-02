Milanović (SRCE): Starović tvrdi jedno, Vujić kaže drugo, korumpiranoj vlasti se ne može verovati

Članica Predsedništva stranke Srbija centar - SRCE Verica Milanović, ocenila je danas da ostaje da se vidi da li će "ova korumpirana vlast poslušati mišljenje Venecijanske komisije i primeniti preporuke povodom izmena seta pravosudnih zakona, jer im se ništa ne može verovati- godinama jedno pričaju a drugo rade".

"Izjava ministra Nemanje Starovića, koji se ponaša kao ministar za evropske dezintegracije Srbije, da će do kraja maja zakoni biti izmenjeni, suprotna je izjavi ministra pravde Nenada Vujića, koji kaže da je to mišljenje 'nekih stručnjaka' a ne zvaničan stav Venecijanske komisije, kao i odbijanju Visokog saveta tužilaštva da tačku o vraćanju tužilaca u Tužilaštvo za organizovani kriminal uvrsti na dnevni red", rekla je Milanović, član skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u razgovoru za Betu.

Kako je primetila, "možda će odluka Evropske unije o obustavi svih finansiranja Srbije zbog politike u pravosudnom sistemu pojačati volju vlasti da ispoštuje mišljenje Venecijanske komisije".

Ona je istakla da je "hitno mišljenje Venecijanske komisije potvrda svih kritičkih mišljenja stručne javnosti koja su prethodila donošenju izmena seta pravosudnih zakona i ukazivala na štetnost predloženih izmena, ali i na jasnu nameru vlasti da potpuno potčini tužilaštvo i pravosuđe i time zaštiti sebe od odgovornosti" i dodala: "Mišljenje komisije je konkretno, sa jasnim stavom i instrukcijama šta Srbija treba da uradi".

Milanović je objasnila da se preporuke Venecijanske komisije posebno odnose na odredbe koje su ključni razlog što su ih vlasti unele kroz "Mrdićeve" zakone "a to su odredbe koje se tiču Tužilaštva za organizovani kriminal, Tužilaštva za ratne zločine i Tužilaštva za suzbijanje visokotehnološkog kriminala".

"Takozvani 'Mrdićevi' zakoni već su napravili ozbiljnu štetu, bitne istrage i postupci su zaustavljeni. Stavljanje van snage usvojenih izmena bi, nadam se, barem zaustavilo dalje urušavanje tužilaštva i pravosuđa i omogućilo tužilaštvu da samostalno deluje", rekla je Milanović.

Istakla je da su bez jakog, stručnog i nezavisnog tužilaštva i pravosuđa, promene nemoguće i poručila da će "svi oni koji su svojim činjenjem ili nečinjenjem doprineli urušavanju tužilaštva i pravosuđa u Srbiji, potčinjavanju i stavljanju pod apsolutnu kontrolu kriminalnog režima, morati da snose odgovornost za to".

"Vladajući režim je urušio pravnu državu u Srbiji spajanjem nosilaca državne vlasti i kriminala. Ispitivanje porekla imovine i oduzimanje imovine stečene korupcijom, otvaranje i sprovođenje finansijskih istraga će biti osnovni zadatak nove vlasti. Srbija je prepuna tajkuna i tajkunčića, vlasnika različitih firmi čiji se profit zasniva na pljački državne kase i građana Srbije", naglasila je Milanović.

Dolaskom na vlast Srpske napredne stranke, navela je, "urušene su institucije, ukinuta podela vlasti, Skupština Srbije pretvorena u cirkus, Vlada svedena na skup tužnih prilika koje statiraju i ništa se ne pitaju, odluke donosi jedan čovek ili barem tako se predstavlja, a u korist braće, kumova, prijatelja, kriminalnih kartela".

"Mafijaško-politički sistem funkcioniše potpomognut svojim ljudima koji su u svim sferama društva, tako da predstojeće političke promene podrazumevaju odlučan obračun sa ovom političkom mafijom koja vlada Srbijom", naglasila je Milanović.

Na pitanje da li će se šatorsko naselje poznato kao "Ćacilend" u centru Beograda na neki način proširiti na celu Srbiju u vreme izbora, Milanović je rekla da je "vlast napravila kriminalni kamp da ponizi Skupštinu, ispred koje se nalazi, i zaplaši građane, sve one koji drugačije misle i ne podržavaju kriminalni režim".

"U ovaj kriminalni kamp dovođene su, uz plaćenu dnevnicu, navodne pristalice režima iz cele Srbije. Na upravo održanim lokalnim izborima videli smo mobilizaciju kriminalaca u grupama raspoređenim po biračkim mestima sa ciljem da zastraše građane, kao i spregu policije i nasilnika. U lokalnim sredinama, gde se ljudi međusobno poznaju, formiranje izbornih kampova Srpske napredne stranke imalo je za posledicu okupljanje i veliko negodovanje građana i nije ostvarilo željeni efekat", izjavila je Milanović.