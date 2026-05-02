U izraelskim napadima na jugu Libana poginulo sedmoro ljudi

Beta pre 34 minuta

U izraelskim vazdušnim napadima na južni Liban danas je poginulo najmanje sedmoro ljudi, javlja Asošiejted pres.

Sukobi između Izraela i Hezbolaha nastavljaju se uprkos prekidu vatre, koji je na snazi od 17. aprila.

Pre napada, izraelska vojska izdala je novo upozorenje stanovnicima devet sela na jugu Libana da se evakuišu.

Državna agencija Nacionalna novinska agencija Libana (NNA) izvestila je o napadu na automobil u selu Kfar Džal u kojem su poginule dve osobe, dok je drugi napad bio na kuću u selu Lvaizeh, gde su stradale tri osobe. NNA je izvestila i o napadu na selo Šukin u kojem su poginule dve osobe.

Portparolka izraelske vojske na arapskom jeziku, potpukovnica Ela Vaveja, objavila je na Iksu da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo oko 50 vazdušnih udara u prethodna 24 sata, navodeći da su gađani infrastruktura i pripadnici Hezbolaha.

Hezbolah je saopštio da je danas dronom napao izraelske vojnike koji su se okupili u jednoj kući u priobalnom selu Bajed.

Najnoviji rat između Izraela i Hezbolaha počeo je 2. marta, kada je Hezbolah ispalio rakete na severni Izrael dva dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv njegovog glavnog saveznika, Irana. Izrael je od tada izveo stotine vazdušnih napada, pokrenuo je kopnenu invaziju na južni Liban i zauzeo desetine gradova i sela duž granice.

Od tada su Liban i Izrael održali svoje prve direktne razgovore u više od tri decenije. Dve zemlje su formalno u stanju rata od osnivanja države Izrael 1948. godine.

Primirje od 10 dana, proglašeno u Vašingtonu, stupilo je na snagu 17. aprila. To primirje je kasnije produženo za još tri nedelje.

(Beta, 02.05.2026)

