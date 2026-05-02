Vremenska prognoza za subotu, 2. maj: Danas promenljivo oblačno, ponegde kiša

U Srbiji će ujutru biti hladno uz slab prizemni mraz, a tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima u većini mesta suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo sredinom dana i posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na visokim planinama očekuje se kratkotrajno provejavanje snega. Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura kretaće se od jedan do sedam stepeni, a najviša dnevna od 15 do 21.

U Beogradu će ujutru biti hladno na širem području grada uz mogućnost slabog prizemnog mraza, a tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, posle podne kratkotrajno pojačan, severnih pravaca. Najniža temperatura od tri do sedam, a najviša dnevna oko 19 stepeni.

(Beta, 02.05.2026)