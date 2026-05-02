Vučević: Zapaljen automobil funkcionera SNS, napadnute stranačke prostorije u Bačkom Petrovcu

Beta pre 39 minuta

Predsednik srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević saopštio je danas da je u selu Maglić kod Bačkog Petrovca zapaljen automobil predsednika opštinskog odbora SNS Srđana Simića, a da su drugim članovima partije izbušene gume na kolima.

Vučević je u objavi na društvenoj mreži Iks napisao da su nepoznate osobe napale i stranačke prostorije vladajuće partije u Bačkom Petrovcu te zatražio od institucija da hitno reaguju povodom tih incidenata.

"Ovo je ozbiljan alarm za celo društvo! Oni (studenti u blokadi) ulaze u porodične kuće i dvorišta naših članova, pale automobile, napadaju njihovu privatnu imovinu, ostavljajući poruku - ako niste sa nama, možemo i da vas ubijemo", napisao je Vučević.

Ocenio je da, kako je rekao, samozvane političke i medijske elite nemaju kapacitet da pobede na izborima i da zato posežu za nasilje.

(Beta, 02.05.2026)

