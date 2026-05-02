I danas gužve ka izletištima, planinama i turističkim centrima, očekujte zastoje na naplatnim rampama

Na naplatnim stanicama i većini graničnih prelaza nema zadržavanja U gradovima se očekuje manji broj vozila i mirniji saobraćaj Drugi dan prvomajskih praznika mnogi građani će i dalje iskoristiti za boravak u prirodi i kraća putovanja van gradova, pa tokom dana može da očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima koji vode ka izletištima, planinama i turističkim centrima. Vozači posebno treba da obrate pažnju na moguće zastoje i usporenu vožnju