Prvomajski praznici obećavaju: Rast broja stranih turista u Srbiji u prva tri meseca 2026, najviše dolaze iz ove dve zemlje

Broj dolazaka domaćih turista povećan je za 8,2%, a noćenja za 6,3% Očekuje se da će prvomajski praznici dodatno povećati broj domaćih turista širom Srbije Srbija u prvom kvartalu ove godine beleži stabilan i značajan rast turističkog prometa u odnosu na isti period prošle godine, naveo je Ministar turizma i omladine Husein Memić i dodao da je ukupan broj dolazaka turista u Srbiju veći za 7,8, a noćenja za 6,5 odsto. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, broj