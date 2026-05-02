Radnici pre milijardera! Kako smo dočekali 1. maj 2026. godine? Nove generacije donose i nova pravila na našem tržištu rada, evo šta ne prihvataju (video)

Generacija Z ima nove prioritete na tržištu rada i ne prihvata poslove bez adekvatnih uslova i plate Sindikati u Srbiji podeljeni Iako Srbija ove godine Prvi maj obeležava uz tri neradna dana i pune turističke kapacitete, iza kulisa roštilja i prolećnih izleta je podeljenost sindikata, pritisak na domaće privrednike i potpuno novi mindset mlađih generacija radnika. Istražili smo kako radnici, poslodavci i struka vide stanje radnih prava u 2026. godini. Dok radnici