Spektakularno otkriće arheologa: Ronioci mislili da su naišli na mine, a onda su uključili svetlo na kameri i ostali zapanjeni…

Otkriveno je više od 1.000 predmeta Pronađeni su i ostaci hrane koji se sada analiziraju Arheolozi su u jezeru u Švajcarskoj pronašli više od 1.000 izuzetno očuvanih keramičkih predmeta i oružja iz rimskog perioda, a otkriće je dugo držano u tajnosti kako bi se sprečila pljačka.

Podvodni arheolozi otkrili su u jezeru Nošatel izuzetno očuvan teret rimskog broda koji datira iz perioda između 20-50. godine nove ere. Do spektakularnog otkrića došli su krajem novembra 2024. istraživači Fabijen Langeneger i Žilijen Fifer iz Fondacije Oktopus, koji su tokom ronjenja primetili neobičnu gomilu okruglih predmeta na dnu švajcarskog jezera. Isprva su se zabrinuli da je reč o zaostalim minama iz Drugog svetskog rata - a onda su uključili svetlo na