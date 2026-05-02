(Video) Slavko je mladi vozač na liniji 706E i TikTok zvezda sa milionskim pregledima! Putnicima se ozari lice kada ga vide, a slava je krenula zbog jedne greške putnika

Slavko je počeo da snima i objavljuje video zapise na TikToku inspirisan svakodnevnim anegdotama iz prevoza, a zbog zdravog i kulturnog humora brzo je postao viralni hit Kroz svoj pozitivan pristup, Slavko nastoji da ljudima ulepša dan i svakodnevno ih nasmeje Beogradski javni prevoz često je sinonim za gužve i stres, ali jedan tridesetogodišnji vozač odlučio je da to promeni. Slavko Marić, vozač na ekspres liniji 706E, postao je prava senzacija na društvenim