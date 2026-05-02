EU: Sloboda medija ključna za demokratiju, novinari moraju biti zaštićeni u svakom trenutku

Evropska unija poručila je povodom Svetskog dana slobode medija koji se obeležava 3. maja da slobodni i nezavisni mediji predstavljaju temelj svakog demokratskog društva i da novinari moraju biti zaštićeni u svim okolnostima.

U saopštenju Evropske unije navodi se da demokratija ne može postojati bez slobodnih medija, te da pristup informacijama i sloboda izražavanja nisu privilegije, već osnovna ljudska prava. EU upozorava da je širom sveta sve izraženije nasilje nad novinarima, uključujući ubistva, povrede, pretnje, proizvoljna hapšenja i prisilna proterivanja. Posebno se ističe da su novinarke nesrazmerno često mete rodno zasnovanog nasilja, uključujući onlajn uznemiravanje. Kako se