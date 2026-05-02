FBD: Potrebna politička odgovornost zbog „Mrdićevih zakona“

Danas pre 2 sata  |  FoNet
FBD: Potrebna politička odgovornost zbog „Mrdićevih zakona“

Forum za bezbednost i demokratiju (FBD) pozdravio je danas najave da će do kraja maja preporuke Venecijanske komisije biti „u potpunosti“ implementirane, ocenivši da je to svojevrsno priznanje vlade da je usvajanje izmena pravosudnih zakona, koje je predložio posalnik Uglješa Mrdić, rezultiralo udaljavanjem Srbije od Evropske unije.

Kako se navodi u saopštenju FBD, ta najava iz Ministarstva za evropske integracije, kao i saopštenje komesarke za proširenje EU Marte Kos, predstavljaju i svojevrsnu pobedu parlamentarne opozicije Srbije, koja se konačno jasno samodefinisala kao proevropska. Ističe se da su tome značajno doprineli kritički glasovi iz organizacija civilnog društva, koje su još prilikom usvajanja „tzv. Mrdićevih zakona“ upozoravale na posledice koje Ministarstvo „pokušava da leči“.
