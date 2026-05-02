Izrael opet napao Liban i usmrtio najmanje četvoro ljudi

Izrael je danas izvršio nekoliko vazdušnih napada na jug Libana, usmrtivši najmanje četvoro ljudi, a militantni Hezbolah je saopštio da je ispalio rakete i dronove, uključujući onaj koji je pao na sever Izraela i ranio dva vojnika.Izraelska vojska i Hezbolah nastavljaju sa međusobnim napadima uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila. Libanska državna agencija Nešnal njuz izvestila je da je četvoro ljudi ubijeno u napadima na tri sela na jugu Libana.