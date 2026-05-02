Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu pozvali sutra na šetnju do „Ribnikara“

Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu pozvali su građane da im se sutra pridruže u šetnji do Osnovne škole „Vladislav Ribnikar“, kako bi zajedno odali počast stradalima u tragediji koja se dogodila 3. maja 2023. godine.

Studenti, srednjoškolci i građani će od 11.52 do 12.08 blokirati Bulevar kralja Aleksandra ispred Pravnog fakulteta i šesnaestominutnom tišinom odati poštu stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu. Nakon toga, oni će krenuti ka školi „Vladislav Ribnikar“ gde će odati počast stradalima u tragediji u kojoj je trinaestogodišnji K.K. ubio osam devojčica, jednog dečaka i školskog čuvara.