U saobraćajnoj nesreći na putu između Novog Pazara i Raške povređeno sedam osoba

Danas pre 5 sati  |  Fonet
U saobraćajnoj nesreći na putu između Novog Pazara i Raške povređeno sedam osoba

U saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu između Novog Pazara i Raške danas je povređeno sedam osoba, preneo je portal Sandžak lajv.

U saobraćajnoj nesreći učestvovala su četiri automobila, a prema prvim informacijama, povređeno je sedam osoba koje su potražile lekarsku pomoć. Dve osobe su vozilima Hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde im je ukazana dalja medicinska pomoć. Sudar se dogodio na jednoj od nepreglednih krivina na toj deonici, a vozila su pretrpela veliku materijalnu štetu, dok su delovi automobila razasuti po kolovozu. Pripadnici policije obavljaju uviđaj, nakon
SandžakNovi PazarRaška

