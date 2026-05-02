(Foto)Aktiviran sistem "Pronađi me" zbog Dunje Necić (15) iz Novog Sada! Hitno se oglasio MUP; poslednji put viđena sinoć u Inđiji

Sistem za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dece „Pronađi me“ aktiviran je nakon što je policiji prijavljen nestanak petnaestogodišnje Dunje Necić iz Novog Sada. Reč je o devojčici sa posebnim potrebama kojoj je svaki trag izgubljen 29. aprila ove godine.

Dunja je nestala nakon što je izašla iz prostorija Škole za osnovno i srednje obrazovanje SOŠO "Milan Petrović“ u Ulici Bate Brkića, odakle se udaljila u nepoznatom pravcu. Iako je nestala u Novom Sadu, najnoviji podaci ukazuju na to da je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji, tačnije na raskrsnici ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. U pitanju je devojčica srednje građe, visoka oko 160 centimetara, sa crnom kosom koja joj seže preko ramena. U