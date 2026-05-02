Mediji pozvani da zatamne ekrane: Podsećanje na tragedije koje su potresle Srbiju

Mediji pozvani da zatamne ekrane: Podsećanje na tragedije koje su potresle Srbiju

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) pozvalo je medije da sutra i u ponedeljak, 4. maja, na minut zatamne ekrane u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila pre tri godine u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu i u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca.

REM poziva medije da na minut zatamne ekrane, odnosno prekinu radijski program, u nedelju u 8 sati i 40 minuta, a u ponedeljak u 22 časa i 32 minuta, kao i da objave tekst: „3. i 4. maj Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo“. Vlada Srbije je 19. septembra 2024. godine donela odluku da se 3. i 4. maj ustanove kao Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koji su se dogodili u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu i u Orašju i Duboni, a predviđeno
Povezane vesti »

REM pozvao medije da na minut zatamne ekran u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

REM pozvao medije da na minut zatamne ekran u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

Insajder pre 16 minuta
Sutra komemorativni skup ispred Ribnikara povodom 3. godišnjice masovnog ubistva

Sutra komemorativni skup ispred Ribnikara povodom 3. godišnjice masovnog ubistva

Nedeljnik pre 1 sat
REM pozvao medije da na minut zatamne ekran u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

REM pozvao medije da na minut zatamne ekran u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

NIN pre 6 minuta
REM pozvao medije da na minut zatamne ekran u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

REM pozvao medije da na minut zatamne ekran u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

Euronews pre 16 minuta
REM pozvao medije da na minut zatamne ekrane u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

REM pozvao medije da na minut zatamne ekrane u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

RTS pre 6 minuta
REM pozvao medije da na minut zatamne ekran u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

REM pozvao medije da na minut zatamne ekran u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

Telegraf pre 26 minuta
Sutra komemoracije povodom treće godišnjice tragedije u „Ribnikaru“

Sutra komemoracije povodom treće godišnjice tragedije u „Ribnikaru“

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMladenovacREM

Društvo, najnovije vesti »

Ministarstvo prosvete najavilo posebnu nedelju u školama – evo šta to znači

Ministarstvo prosvete najavilo posebnu nedelju u školama – evo šta to znači

Zrenjaninski pre 1 minut
Biljke koje hlade poput klime: Trik za svež i stilizovan dom ovog leta

Biljke koje hlade poput klime: Trik za svež i stilizovan dom ovog leta

Danas pre 1 minut
EU: Sloboda medija ključna za demokratiju, novinari moraju biti zaštićeni u svakom trenutku

EU: Sloboda medija ključna za demokratiju, novinari moraju biti zaštićeni u svakom trenutku

N1 Info pre 46 minuta
Vučić: Rešenje za NIS ide u dobrom smeru, ne isključujem mogućnost za izbore u junu ili novembru

Vučić: Rešenje za NIS ide u dobrom smeru, ne isključujem mogućnost za izbore u junu ili novembru

Insajder pre 46 minuta
REM pozvao medije da na minut zatamne ekran u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

REM pozvao medije da na minut zatamne ekran u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

Insajder pre 16 minuta