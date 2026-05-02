“Nadamo se da odluka neće stići prekasno” Sin Ratka Mladića saopštio nove detalje o zdravlju generala

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromenjeno, rekao je danas njegov sin Darko Mladić i dodao da strahuje da je otezanje Haga da ga puste na lečenje u Srbiju namerno.

On je naveo da se sa ocem čuo poslednji put u četvrtak i da je sve bilo isto kao ranije, kao i da je u petak razgovarao sa doktorom iz UN - stanje je isto, odnosno loše. -Naši lekari su sugerisali dodatne terapije, magnetnu rezonancu i druge metode i očekujemo naredne sedmice da se to realizuje - rekao je Mladić u Jutarnjem programu RTRS-a. Kazao je da se još čeka odgovor iz Haga o puštanju generala Ratka Mladića na lečenje u Srbiju i da strahuje da je to otezanje