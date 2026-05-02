Poludelo vreme u Srbiji: U jednom delu naše zemlje izmerena 24 stepena, u drugom slede pljuskovi i sneg

Širom Srbije danas je promenljivo oblačno, uz pojačan severoistočni vetar. Iako je toplije, vreme je i dalje prohladno za ovo doba godine.

Izuzetak je krajnji severozapad Srbije, pa je tako u Bačkoj sunčano, a u Somboru je 24 stepena Celzijusa, javlja Telegraf. U ovom času na jugoistoku i istoku ima jačeg razvoja oblačnosti, uz lokalne pljuskove, na višim planinama iznad 1.500 metara uz kratkotrajni sneg. Prema prognozama, i do kraja dana na istoku i jugoistoku Srbije biće promenljivo oblačno, uz lokalne pljuskove, na višim planinama uz sneg. Padavine se očekuju uglavnom na širem području Bora,