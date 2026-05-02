Ministar turizma i omladine: Srbija beleži stabilan rast turističkog prometa u prva tri meseca 2026.

Srbija u prvom kvartalu ove godine beleži stabilan i značajan rast turističkog prometa u odnosu na isti period prošle godine, naveo je Ministar turizma i omladine Husein Memić i dodao da je ukupan broj dolazaka turista u Srbiju veći za 7,8, a noćenja za 6,5 odsto.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, broj dolazaka domaćih turista povećan je za 8,2 odsto, dok je broj noćenja domaćih turista veći za 6,3 odsto. Memić je naveo da je broj dolazaka stranih turista veći za 7,3 odsto, dok je broj noćenja stranih turista porastao za 6,7 odsto. "Kada je reč o stranim turistima, po broju dolazaka prednjače turisti iz Turske i Rusije, što potvrđuje stabilnu i rastuću tražnju sa ovih tržišta i njihov značaj za turizam Srbije", naveo