UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku, iranski vojni zvaničnik: Moguć ponovni sukob sa SAD, iranske snage spremne

Rastuće tenzije na Bliskom istoku dodatno komplikuju krhke pregovore između Teherana i Vašingtona, dok se u središtu nove krize našao strateški ključni Ormuski moreuz - ruta kroz koju prolazi oko 20 odsto svetskog transporta nafte i gasa.

Američko Ministarstvo finansija upozorilo je da bi brodari koji plaćaju takse Iranu za bezbedan prolaz, uključujući i donacije organizacijama poput Iransko društvo Crvenog polumeseca, mogli da se suoče sa sankcijama. Prema navodima Kancelarija za kontrolu strane imovine, Teheran pokušava da uvede različite modele naplate za prolazak kroz moreuz, što Vašington vidi kao kršenje sankcija. U isto vreme, Iran preko Pakistan nastoji da obnovi pregovore sa Sjedinjene