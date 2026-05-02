Zelenski sa Ficom razgovarao o pristupanju Ukrajine EU

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je razgovarao sa slovačkim premijerom Robertom Ficom o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. "Potrebni su snažni odnosi između naših zemalja i obe strane su zainteresovane za to.

Važno je bilo čuti da Slovačka podržava članstvo Ukrajine u EU i da je spremna da deli svoje iskustvo pristupanja", napisao je Zelenski na mreži X. Dodao je da je sa Ficom razgovarao i o mogućem sastanku dvojice lidera u bliskoj budućnosti. Fico je u objavi na Fejsbuku potvrdio da je danas imao telefonski razgovor sa Zelenskim. "Uprkos činjenici da imamo različite stavove o nekim temama, imamo zajednički interes za dobre i prijateljske odnose između Slovačke