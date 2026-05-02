Narodna banka jedini kupac zlata koje proizvede Ziđin: Prošle godine otkupila rekordni broj poluga

Kompletan prihod ostvaren od prodaje zlata, koji je u 2025. godini iznosio oko 48,4 milijardi dinara, kompanija Srbija Ziđin Koper ostvarila je od prodaje tog plemenitog metala Narodnoj banci Srbije (NBS), navode iz kompanije u odgovoru za Forbes Srbija.

NBS je prošle godine od Srbija Ziđin Kopera otkupila 344 zlatne poluge, ukupne težine 4,3 tone, kažu iz centralne banke. Prema podacima u nedavno objavljenom finansijskom izveštaju, kompanija Srbija Ziđin Koper je prošle godine prihodovala skoro 227,6 milijardi dinara od prodaje bakra, zlata i srebra. Od prodaje katoda bakra kompanija je došlo 173,4 milijarde dinara. Od prodaje zlata – 48,4 milijardi dinara. A od prodaje srebra – 4,6 milijardi dinara. Prihodi od