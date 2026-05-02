Proglas UNS povodom Svetskog dana slobode medija: Teško je biti novinar u Srbiji

Udruženje novinara Srbije (UNS) izdalo je Proglas povodom Svetskog dana slobode medija i pozvalo novinare i medijske radnike da ga sutra, kad se obeležava, pročitaju ili objave u periodu od 11.55 do 12.00 časova.

Proglas je naslovljen "Srpsko pravosuđe i dalje potvrđuje nemoć da kazni ubice novinara i njihove nalogodavce". "Ni posle više decenija nisu pronađeni i kažnjeni nalogodavci i ubice novinara Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, niti su rasvetljene okolnosti smrti Dade Vujasinović. Nisu pronađeni i kažnjeni ni odgovorni za ubistva i kidnapovanja novinara i medijskih radnika na КiM od 1998. do 2005. godine", navedeno je u Proglasu Takođe piše i da će godinu između dva