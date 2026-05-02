Promenljivo oblačno uz sunčane intervale, temperatura do 17 stepen

Nakon hladnog jutra, tokom dana u Srbiji će preovladavati promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvim periodima.

U jutarnjim satima očekuje se niska temperatura, ponegde i slab prizemni mraz. Kako dan bude odmicao, zadržaće se smena oblaka i sunca, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak mogu javiti sredinom dana i posle podne, pre svega u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima zemlje. Na višim planinama moguć je i slab sneg. Duvaće slab do umeren vetar, koji će tokom dana povremeno jačati, naročito u popodnevnim satima, iz severnih i severoistočnih pravaca. Jutarnja