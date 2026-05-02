Oglasio se košarkaš koji je imao sukob sa Kalinićem: „Krenuo je da me bije pesnicama, branio sam se!“

Košarkaš Zlatibora dao svoje viđenje! Košarkaši Zlatibora priredili su šok u polufinalu KLS-a – na svom terenu savladali su Crvenu zvezdu sa 94:89 i izborili majstoricu u seriji.

Ipak, uprkos velikoj pobedi domaćina, utakmica je ostala u senci incidenta koji je uzburkao javnost. Sve se zakomplikovalo krajem treće četvrtine, kada je došlo do sukoba između Nikole Kalinića i Mateja Čibeja. Situacija je brzo eskalirala, a u centru pažnje našao se igrač Zvezde, koji je prema dostupnim informacijama zadao udarce rivalu. Iako je delovalo da je bilo kontakta i sa druge strane, epilog je bio jasan – Kalinić je suspendovan na dve utakmice, dok drugih