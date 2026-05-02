Na osnovu kojih faktora glasači u Srbiji donose odluke? (VIDEO)

Ako pogledamo šta pokreće birače širom regiona, na prvi pogled deluje da su razlike velike, ali kada zagrebemo ispod površine, prioriteti su često sličniji nego što mislimo. U Mađarskoj, građani najviše brinu o inflaciji i troškovima života, zatim o korupciji, stanju demokratije i zdravstvu. I u Srbiji ekonomija dominira: cene, plate, penzije i sigurnost posla ostaju ključni faktor pri donošenju odluke na izborima. Ali za razliku od Mađarske, u Srbiji se snažnije prepliću i politička i identitetska pitanja

Foto: Srđan Ilić Vladimir Pejić je za Insajder rekao da svaka zemlja ima svoje specifičnosti kada je reč o faktorima koji utiču na odluke birača i da, što nam je zemlja geografski bliža, i sličnosti su verovatno veće. Kako je napomenuo, istraživanja već godinama pokazuju, kada je u pitanu rang-lista prioriteta na osnovu kojih građani odlučuju da glasaju, da je na prvom mestu ekonomija, odnosno - kako ljudi žive. “Hajde da to malo pojednostavimo, retko kad se