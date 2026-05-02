Potpredsednik RS iz reda Bošnjaka traži da se odbije zahtev da Mladić prevremeno bude pušten na slobodu

Potpredsednik Republike Srpske (RS) iz reda bošnjačkog naroda Ćamil Duraković podneo je službeni podnesak Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove (IRMCT), u kojem je zatražio da se odbije zahtev za prevremeno puštanje na slobodu ratnog komandanta Vojske RS i haškog osuđenika Ratka Mladića.

Haški tribunal, Foto: Wikipedia Duraković je to učinio zbog činjenice da je Mladićeva odbrana uputila zahtev za prevremeno puštanje na slobodu iz zdravstvenih razloga, preneli su sarajevski mediji. U podnesku je naveo da je Mladić osuđen za najteže ratne zločine, odnosno za genocid u Srebrenici, progon, istrebljivanje i ubistvo kao zločine protiv čovečnosti, terorisanje civilnog stanovništva Sarajeva tokom opsade, koja je trajala gotovo 44 meseca, kao i uzimanje